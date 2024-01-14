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Dünya

Ekvador'da 7 hapishanede isyan! Rehin alınan 178 gardiyan kurtarıldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyanların kurtarıldığı bildirildi.

AA14 Ocak 2024 Pazar 07:43 - Güncelleme:
Ekvador'da 7 hapishanede isyan! Rehin alınan 178 gardiyan kurtarıldı
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Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, 7 hapishanede rehin tutulan görevlilerin kurtarıldığını duyurdu.

Kolluk kuvvetlerini tebrik eden Noboa, "İdari personelin yeniden özgürlüğüne kavuşması için çaba gösteren başta Bakan olmak üzere Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

Noboa, çetelerin elinde rehin olan gardiyanların ve emniyet mensuplarının kurtarılması için yoğun mesai harcadıklarını bildirmişti.

Organize suç örgütleri mensuplarınca 7 hapishanede 8 Ocak'ta isyan çıkarılmış ve 178 gardiyan rehin alınmıştı.

"Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun bu isyanlar esnasında cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor.

- OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek OHAL ilan etmişti.

OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

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