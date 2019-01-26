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Ekvador’da binlerce istilacı fare İHA ile öldürüldü

Ekvador’un Galápagos takımadalarında bulunan binlerce istilacı fare, İHA'ların yardımı ile öldürüldü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ekvador’un Galápagos takımadalarında bulunan iki küçük adayı basan binlerce istilacı fare, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile havadan atılan zehirli yemlerle öldürüldü.
 
Ekvador hükûmeti, istilacı farelerin bölgenin ekolojik şartları nedeniyle sadece belirli bir bölgede yetişen/yaşayan, başka herhangi bir bölgede yetişme/yaşama ihtimali olmayan, bulunduğu bölgeye özgü hayvan ve bitki türlerine yoğun zarar verdiği için itlaf edilmesi gerektiği bildirildi. 184 hektarlık adanın son derece engebeli arazide olduğu elle zehirli yem atmanın mümkün olmadığını belirten yetkililer daha ucuz, daha güvenli ve daha kolay bir seçenek olan dronları (İHA) görev için uygun gördü.
 
20 kilogram yem alabilen iki altı rotorlu İHA, Kuzey Seymour adası çevresini ve Mosquera yakındaki bir adacığa, sıçan zehiri yemleri dronlarla karaya bırakıldı. Yetkililer bu itlaf şeklinin yabani omurgalılara ilk defa kullanıldığını bildirdi.

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