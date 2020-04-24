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Dünya

Ekvador'da bir günde 11 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı bir günde 11 bin 536 kişi arttı.

AA24 Nisan 2020 Cuma 22:57 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 22:57
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Ekvador Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, gazetecilere açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının geç gelmesi nedeniyle daha önce açıklanan 11 bin 536 vakanın eklenmesiyle toplam sayının 22 bin 719'a çıktığını kaydetti.

Test sayısını artırdıklarını vurgulayan Zevallos, salgınla mücadelelerini sürdürdüklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Maria Paula Romo da ülkesinin farklı bölgelerinde binlerce test yapıldığına dikkati çekerek, "Bu, 'salgının ülkemizde çok hızlı arttığı' anlamına gelmez. Test sayımızı hızla arttırıyoruz. Bu, aslında daha faza bilgi sahibi olduğumuz anlamına gelir." diye konuştu.

Romo, hükümetin salgınla mücadele kapsamında, test yapma kapasitesini artırdığını ve söz konusu işlemin özel laboratuvarlara da taşınarak yeni düzenlemelere gidildiğini kaydetti.

Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador'da şimdiye kadar 576 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 22 bin 719 kişide görüldü.

Kelebeğe dönüşmek için yola çıktılar!

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