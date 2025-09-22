İSTANBUL °C / °C
  Ekvador'da çeteler arasında çatışma: 14 kişi öldü
Dünya

Ekvador'da çeteler arasında çatışma: 14 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre biri gardiyan 14 kişi hayatını kaybetti.

22 Eylül 2025 Pazartesi 20:12
Ekvador'da çeteler arasında çatışma: 14 kişi öldü
Ekvador basınında yer alan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Machala kentindeki hapishanede rakip çeteler arasında silahlı çatışma çıktı.

Olayda 1'i gardiyan, 13'ü mahkum 14 kişi yaşamını yitirdi.

Ecuavisa televizyonuna konuşan Bölge Komutanı Albay William Calle, mahkumların gardiyanları ve polisleri alıkoyduğunu ancak güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına almayı başardığını açıkladı.

FİRAR ETMEYE ÇALIŞTILAR

Calle, gardiyanlar ve polislerin kurtarıldığını belirterek, hapishaneden firar etmek isteyen 13 kişiyi de yakaladıklarını bildirdi.

Olaylardan, Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros ve Los Lobos çeteleri sorumlu tutuldu.

  • Ekvador
  • çete
  • çatışma

