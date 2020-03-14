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Dünya

Ekvador'da koronavirüsten ilk ölüm, Guetemala'da ilk vaka

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 07:42 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 07:42
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Ülkede Kovid-19 taşıdığı tespit edilen ilk hastanın ölümü, başkent Quito'da basın toplantısı düzenleyen Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno tarafından duyuruldu.

Andramuno ayrıca 3 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğünü ve Ekvador’daki Kovid-19 vakalarının sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.

Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ölen 70 yaşındaki kadın, birkaç hafta önce İspanya’dan ülkesine dönmüş, 29 Şubat’ta yapılan kontrolde Kovid-19 taşıdığı tespit edilmişti.

-GUATEMALA'DA İLK VAKA

Bu arada bir diğer Latin Amerika ülkesi Guatemala'da da ilk koronavirüs vakası görüldü.

Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, koronavirüs taşıyan kişinin İtalya'nın kuzeyinden ailesiyle birlikte geldiğini söyledi. Giammattei, "Bu kişiyi ailesiyle birlikte uçaktan iner inmez hastaneye götürmüş olmamız sevindirici." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kolombiya Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19 taşıyanların sayısının arttığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada biri başkent Bogota'da olmak üzere ülkede 3 yeni vakanın görüldüğü ve sayının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

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