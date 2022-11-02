Ekvador'da silahlı saldırıda 2 polis öldü

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayaquil kentinde, seyir halindeki polis aracına silahlı saldırı düzenlendi.
Ekvador Ulusal Polisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Öte yandan ülkenin Esmeraldas eyaleti ile Guayaquil'de çeteler, benzin istasyonu ve otobüs terminaline 2 bombalı araç saldırısında bulundu.
Polis birimlerine ve devlet kurumlarına da el yapımı patlayıcılarla saldıran silahlı gruplar, 2 kişiyi öldürerek cesetlerini astı.
Olaylar üzerine kentin farklı noktalarında polis ekiplerince geniş çaplı operasyon başlatıldı.