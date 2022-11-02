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Dünya

Ekvador'da silahlı saldırıda 2 polis öldü

Ekvador'da çetelerin devriye görevi yapan güvenlik güçlerini hedef alması sonucu 2 polis hayatını kaybetti.

AA2 Kasım 2022 Çarşamba 00:24 - Güncelleme:
Ekvador'da silahlı saldırıda 2 polis öldü
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Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayaquil kentinde, seyir halindeki polis aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Ekvador Ulusal Polisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan ülkenin Esmeraldas eyaleti ile Guayaquil'de çeteler, benzin istasyonu ve otobüs terminaline 2 bombalı araç saldırısında bulundu.

Polis birimlerine ve devlet kurumlarına da el yapımı patlayıcılarla saldıran silahlı gruplar, 2 kişiyi öldürerek cesetlerini astı.

Olaylar üzerine kentin farklı noktalarında polis ekiplerince geniş çaplı operasyon başlatıldı.

  • Ekvador
  • silahlı saldırı
  • guayaquil

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