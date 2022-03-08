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Dünya

Ekvador'da silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un güneybatısında, silahlı saldırı sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA8 Mart 2022 Salı 06:13 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 06:14
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Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil kentindeki bir evin önünde bulunan gruba iki araçtan otomatik silahlarla ateş açıldı.

Olay yerinde ikisi kadın 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Savcılık, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyururken olayın nedeni araştırılıyor.

Ekvador'da şiddetli olayların yaşandığı yerlerden Guayaquil kentinde, 5 Ocak'ta da meydana gelen silahlı çatışmada 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin bölgesel mücadeleleri nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor. Güvenlik güçlerinin şimdiye kadar düzenlediği operasyonlarda ise henüz istenilen sonucun alınamadığı savunuluyor.

  • Ekvador
  • silahlı saldırı

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