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Dünya

Ekvador'daki suikast sonrası elebaşı Macias'ın kaldığı hapishaneye baskın

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin en büyük çetesi 'Los Choneros'un elebaşının tutulduğu hapishaneye 4 bin kolluk gücüyle baskın düzenlendi.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 10:37 - Güncelleme:
Ekvador'daki suikast sonrası elebaşı Macias'ın kaldığı hapishaneye baskın
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Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, suikastın ardından çetenin "Fito" lakabıyla bilinen elebaşı Adolfo Macias'ın kaldığı hapishaneye 4 bin polis ve askerle düzenlenen baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcıların bulunduğunu duyurdu.

Macias'ın da daha yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiğini kaydeden Lasso, "Bunu vatandaşlarımız ve mahkumların güvenliği için yaptık. Ekvador, barış ve güvenliğe tekrar erişecek. Şiddet eylemleri olursa buna var gücümüzle karşı koyarız." ifadelerini kulandı.

- VİLLAVİCENCİO'NUN YERİNE YARIŞACAK ADAY BELLİ OLDU

CNN'in haberine göre Villavicencio'nun suikasta kurban gitmesinin ardından, daha önce başkan yardımcılığı için aday gösterilen 36 yaşındaki Andrea Gonzalez Nader, "Movimiento Construye Partisinin" yeni adayı oldu.

Siyasi kariyerinde çevre konularına odaklanan Nader'in, bu akşam adaylar arasında yapılacak canlı yayına katılması bekleniyor.

Nader, CNN'e verdiği röportajda suikasta ilişkin, "Bu, tüm bölge ve dünya demokrasisi için çok rahatsız edici bir andı." dedi.

- VİLLAVİCENCİO'NUN EŞİ SUİKASTTAN DEVLETİ SORUMLU TUTTU

Villavicencio'nun eşi Veronica Sarauz, yaptığı açıklamada, eşinin ölümünden devleti sorumlu tuttu.

Sarauz, "Devlet, Fernando'nun güvenliğinden sorumluydu. Devlet, eşimin ölümünün doğrudan sorumlusudur. Onu gerektiği gibi koruyamadılar." görüşünü paylaştı.

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etmek amacıyla yapılmış, terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımlamıştı.

Soruşturma kapsamında suikastla ilgili oldukları iddiasıyla 6 Kolombiyalı gözaltına alınmıştı.

  • Ekvador
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