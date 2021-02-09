İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Şubat 2021 Salı / 27 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0762
  • EURO
    8,5715
  • ALTIN
    417.676
  • BIST100
    1544.05
Dünya

El Bab'a balistik füzeli saldırı

Suriye'nin El Bab ilçesine balistik füze saldırısında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA09 Şubat 2021 Salı 21:29 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 21:29
ABONE OL

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine akşam en az 6 balistik füze atıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.