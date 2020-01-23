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Dünya

El Bab'da DEAŞ'ın bombaladığı cami restore edildi

SURİYE'de 4 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırılarında ağır hasar gören El Bab Ulu Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından orijinaline uygun ve özgün nitelikleri korunarak restore edildi. Camide uzun bir aradan sonra yarın ilk kez cuma namazı kılınacak.

DHA23.01.2020  15:29 - Güncelleme: 23.01.2020  15:30

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; El Bab kentinde bulunan El Bab Ulu Camii, 2016-2017 yıllarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalanarak, ağır hasar aldı. Genel Müdürlük, bölgede olaylar devam ederken camide restorasyon çalışması başlattı. Yaklaşık 15 milyon lira harcanarak orijinaline uygun ve özgün nitelikleri korunarak yapılan restorasyon çalışmasının ardından vakıf eseri, yeniden ayağa kaldırıldı. El Bab Ulu Camii'nde cemaat yarın uzun bir arada sonra ilk kez cuma namazı kılacak.

'ACİL MÜDAHALE KARARI ALDIK'

Vakıflar Genel Müdür Vekili Burhan Ersoy, Haziran 2017'de Gaziantep Bölge Müdürlüğü teknik personeli ile camide inceleme yaptıklarını söyleyerek, "Ecdat yadigarının ağır hasar görmüş olduğunu ve bazı bölümlerinin tamamen yıkılmış olduğunu tespit ettik. Vakıf eserin daha fazla zarar görmemesini ve metruk hale dönmemesini sağlamak amacıyla acil müdahale kararı aldık. Yaşanan iç savaşın çirkin yüzüne karşılık, yüzyıllara direnmiş bu abidevi eseri, ateş altında süren bir restorasyon çalışmasıyla özgün niteliklerini koruyarak yeniden ayağa kaldırdık. Ecdat yadigarının yeniden cemaatine kapılarını açmış olmasının mutluluğunu Suriyeli kardeşlerimizle paylaşıyoruz. El Bab Ulu Camii; vakıf konusunun, vâkıf olmanın, vakfetmenin, yani karşılıksız vermenin, barış ve sevginin devasa bir sembolüdür" dedi.

Bu arada, El Bab Ulu Camii ile beraber 2008 yılından itibaren ülke dışında restorasyonu tamamlanan eser sayısının 12'ye çıktığı, hala Suriye'de 2 eserin daha restorasyonu için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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