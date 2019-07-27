El Bab’da patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab kentinde bomba yüklü motosiklet patladı, ilk belirlemelere göre baba ve oğlu hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.
- İHA
Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab kentinde motosiklete yüklenen bomba patlatıldı. İlk belirlemelere göre, baba ve oğul olan 2 kişi hayatını kaybetti. Biri hamile olmak üzere 11 kişi de yaralandı.
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