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El Bab’da patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab kentinde bomba yüklü motosiklet patladı, ilk belirlemelere göre baba ve oğlu hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

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Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab kentinde motosiklete yüklenen bomba patlatıldı. İlk belirlemelere göre, baba ve oğul olan 2 kişi hayatını kaybetti. Biri hamile olmak üzere 11 kişi de yaralandı.

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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