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Dünya

5 günde 4 bombalı saldırı: Suriye'de kanlı hafta

Suriye'nin kuzeyindeki el Bab ilçesinde terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 1 kişi öldü.

AA02 Şubat 2021 Salı 18:32 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 18:32
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlarda ve dükkanlarda da maddi zarar meydana geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde önceki gün gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azez ve Bab'daki söz konusu saldırıların terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ifade edilmişti.

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