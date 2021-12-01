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Dünya

'El Chapo'nun eşi 36 ay hapse mahkum edildi

Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alınan eşi Emma Coronel Aispuro 36 ay hapse mahkum edildi.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 07:09 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 07:09
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ABD Adalet Bakanlığı, Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alınan eşinin 36 ay hapis cezası aldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington DC Bölge Yargıcı Rudolph Contreras, Guzman'ın 32 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro hakkındaki davada kararını açıkladı.

Aispuro'nun "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlamalarından 36 ay hapse mahkum edildiği belirtildi.

Mahkeme metninde, hem Meksika hem ABD vatandaşı olan Aispuro'nun "El Chapo'nun" uyuşturucu karteli Sinola üyeleri ile 5 kilo kokain, 1 kilo eroin, 500 gram metamfetamin ve 1000 kilogram esrar kaçakçılığı için iş birliği yaptığı ifade edildi.

Aispuro'nun kartelin ticaretindeki kara paraların aklanması için de eylemlerde bulunduğu aktarılan metinde, Aispuro'nun 10 Haziran'da hakkındaki suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.

- WASHİNGTON YAKINLARINDAKİ HAVALİMANINDA YAKALANMIŞTI

Aispuro, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'nda 22 Şubat'ta gözaltına alınmış, hakkında cezaevinde kalmasına yetecek kadar delil olduğuna hükmedilerek tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Guzman, 2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo, 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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