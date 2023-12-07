İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9334
  • EURO
    31,2271
  • ALTIN
    1891.93
  • BIST100
    7850.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • El değmemiş devasa petrol rezervi keşfi! 100 milyon tonu resmen duyurdular
Dünya

El değmemiş devasa petrol rezervi keşfi! 100 milyon tonu resmen duyurdular

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua, el değmemiş 100 milyon tonluk devasa petrol rezervi keşfi gerçekleştirildiğini duyurdu. 100 milyonluk devasa petrol keşfi, Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Huanxian ilçesinde bulundu.

Star Gazetesi7 Aralık 2023 Perşembe 13:58 - Güncelleme:
El değmemiş devasa petrol rezervi keşfi! 100 milyon tonu resmen duyurdular
ABONE OL

Çin, 100 milyon tonluk el değmemiş devasa petrol rezervi keşfettiğini açıkladı. Çinli yetkililer, "Şu anda yeni petrol sahasının günlük ham petrol üretimi 504 tona ulaştı ve keşfedilen petrol rezervleri, yılda 500 bin ton ham petrol üretim kapasitesi oluşturdu." dedi.

100 MİLYON TONUN ÜZERİNDE PETROL KEŞFİ

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua tarafından yayınlanan habere göre, PetroChina'nın çığır açan bir keşifle, 100 milyon tonun üzerinde jeolojik rezerve sahip, son derece korunmuş bir petrol sahasını ortaya çıkardığı iddia edildi.

PetroChina'nın yan kuruluşu Changqing Petrol Sahası'nın hali hazırda 50,24 milyon tonluk kanıtlanmış rezerve sahip olduğu ve bölgede henüz teyit edilmesi beklenen ek 56,2 milyon ton rezervinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu 100 milyon tonluk petrol keşfinin bulunduğu yatak Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Huanxian ilçesinde gün ışığına çıktı.

PETROL ÜRETİM KAPASİTESİNİN KİLİDİ AÇILDI

Changqing Petrol Sahası Genel Müdür Yardımcısı Niu Xiaobing, bu sahada keşfedilen rezervlerin yıllık 500 bin tonluk kayda değer bir ham petrol üretim kapasitesinin kilidini açtığını açıkladı.

Changqing Petrol Sahası şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Niu Xiaobing, "Şu anda yeni petrol sahasının günlük ham petrol üretimi 504 tona ulaştı ve keşfedilen petrol rezervleri yılda 500 bin ton ham petrol üretim kapasitesi oluşturdu." dedi.

Küresel enerji ortamında Çin, ulusal enerji odağını yenilenebilir ve temiz enerjilere yöneltmesine rağmen, dünyanın en büyük ithalatçısı ve ikinci büyük petrol tüketicisi olarak öne çıkıyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.