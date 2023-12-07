El değmemiş devasa petrol rezervi keşfi! 100 milyon tonu resmen duyurdular

Çin, 100 milyon tonluk el değmemiş devasa petrol rezervi keşfettiğini açıkladı. Çinli yetkililer, "Şu anda yeni petrol sahasının günlük ham petrol üretimi 504 tona ulaştı ve keşfedilen petrol rezervleri, yılda 500 bin ton ham petrol üretim kapasitesi oluşturdu." dedi.

100 MİLYON TONUN ÜZERİNDE PETROL KEŞFİ



Çin'in devlet haber ajansı Xinhua tarafından yayınlanan habere göre, PetroChina'nın çığır açan bir keşifle, 100 milyon tonun üzerinde jeolojik rezerve sahip, son derece korunmuş bir petrol sahasını ortaya çıkardığı iddia edildi.

PetroChina'nın yan kuruluşu Changqing Petrol Sahası'nın hali hazırda 50,24 milyon tonluk kanıtlanmış rezerve sahip olduğu ve bölgede henüz teyit edilmesi beklenen ek 56,2 milyon ton rezervinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu 100 milyon tonluk petrol keşfinin bulunduğu yatak Çin'in Gansu eyaletinde yer alan Huanxian ilçesinde gün ışığına çıktı.

PETROL ÜRETİM KAPASİTESİNİN KİLİDİ AÇILDI

Changqing Petrol Sahası Genel Müdür Yardımcısı Niu Xiaobing, bu sahada keşfedilen rezervlerin yıllık 500 bin tonluk kayda değer bir ham petrol üretim kapasitesinin kilidini açtığını açıkladı.

Changqing Petrol Sahası şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Niu Xiaobing, "Şu anda yeni petrol sahasının günlük ham petrol üretimi 504 tona ulaştı ve keşfedilen petrol rezervleri yılda 500 bin ton ham petrol üretim kapasitesi oluşturdu." dedi.

Küresel enerji ortamında Çin, ulusal enerji odağını yenilenebilir ve temiz enerjilere yöneltmesine rağmen, dünyanın en büyük ithalatçısı ve ikinci büyük petrol tüketicisi olarak öne çıkıyor.