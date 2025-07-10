El Ezher'den İsrail'i ziyaret eden 'Avrupalı imamlara' tepki: Sapkın bir grup

Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Hasan Şalgumi'nin öncülüğünde kendilerini "Avrupalı imamlar" olarak tanımlayan grubun İsrail'e gerçekleştirdikleri ziyarete tepki gösterildi.

Açıklamada, "Kendilerini Avrupalı imamlar olarak tanıtan grubun işgal altındaki Filistin topraklarına giderek işgalci (İsrail) Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la buluşmaları ve ziyaretleriyle bir arada yaşamanın yanı sıra dinler arası diyaloğu hedefledikleri şeklindeki kötü niyetli konuşmalarını hoşnutsuzlukla takip ettik." ifadeleri kullanıldı.

Bu ziyaretle, Filistin halkının 20 aydan fazla süredir benzeri görülmemiş katliam ve saldırılara maruz kaldığı soykırımın görmezden gelindiği vurgulanan açıklamada, "Ezher, gözleri ve basiretleri körelmiş bazı kişilerin yaptığı ziyareti şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "bu kişilerin Filistin halkıyla adeta dini veya insani hiçbir bağı yokmuş gibi topraklarında çektikleri acılara duyarsız olduklarına" dikkat çekilerek "Bu gibi insanlar, yaptıkları nedeniyle genellikle tarihin karanlık sayfalarında yer alırlar." ifadeleri kullanıldı.



Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların "bu tip kişilere karşı uyarıldığı" açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunlar, İslam'ı ve Müslümanları temsil etmeyen sapkın bir gruptur. Bunlar ayrıca güçsüz ve haksızlığa uğrayanlarla dayanışmayı şiar edinen din alimlerini de temsil etmiyor. Müslümanları, namaz kılıyor ve imam olduklarını iddia ediyor olsalar dahi bu münafıklara ve utanç sofralarından beslenen benzer kişilere karşı uyarıyoruz."

Hasan Şalgumi isimli kişinin öncülük ettiği bir grup, kendilerini "Avrupalı imamlar" şeklinde tanımlayarak 7 Temmuz'da İsrail'i ziyaret etmiş ve Herzog'la bir araya gelmişti. Söz konusu ziyaret, hem Avrupa'da hem Filistin'de tepkiyle karşılanmıştı.

Avrupa İmamlar Konseyi isimli kuruluş da yaptığı yazılı açıklamasında, "Sözde imamların işgalci İsrail devletine yaptığı ziyaret ve suçlularla görüşmeleri hakkındaki medyaya yansıyanlar bizi şok etti." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, ziyaretin "şüpheli amaçlara hizmet etmeyi hedefleyen kışkırtıcı ve gösterişli doğasını açıkça ortaya koyduğu" ve kıta genelinde Filistinlileri desteklemek için protesto ve gösteriler düzenleyen Avrupa'daki Müslümanların tutumunu temsil etmediği vurgulanmıştı.