El-Ezher'den, Pakistan'daki kiliselere yönelik saldırılara kınama

El-Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, suçlu birtakım radikal kişilerin saldırılarına maruz kalan Kur'an-ı Kerim'in bizzat tüm mabetleri koruma emri verdiği, dolayısıyla ibadet yerlerine saldırının hiçbir şekilde caiz olmadığı ifade edildi.

Pakistan'ın doğu kesimindeki bazı kiliselere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, ibadet yerlerine saldırılar reddedilerek, tüm mabetleri koruma çağrısında bulunuldu.

Kiliselere yönelik saldırıların "barbarca suçlar" olarak nitelendirildiği açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra kilise ve mabetlere saldıran radikal kişilerin yargılanması gerektiğine işaret edildi.

Halkların mabet ve kutsallarının tekrar saldırılara maruz kalmayacak şekilde yasal ve güvenlik önlemlerinin alınması istenen açıklamada, aklı selimle ve "semavi dinlerin hoşgörüsüyle" hareket edilmesi çağrısı yapıldı.

Pakistan makamları, Pencap eyaletinde bir Hristiyan'ın Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla kiliselere ve Hristiyan azınlıkların evlerine yönelik saldırılar sonrası üst düzey soruşturma talimatı vermişti.