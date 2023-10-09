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Dünya

El Halil'de bir Filistinli genç öldürüldü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde bir Filistinliyi öldürdü.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 14:00 - Güncelleme:
El Halil'de bir Filistinli genç öldürüldü
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu Ahmed Ebu Türki'nin (28) hayatını kaybettiği belirtildi.

Bununla birlikte İsrail güçlerinin Kudüs ve Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 16'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya kentlerinde 7 Ekim'den bu yana toplam 15 Filistinlinin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenlemişti.

Sınır kapısındaki İsrail ordu güçlerini tasfiye ederek burayı ele geçiren silahlı gruplar, ardından sınırı aşarak İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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