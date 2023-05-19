El Kaide tarafından esir alınan doktor 7 yıl sonra serbest bırakıldı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, basına yapığı açıklamada, 88 yaşındaki Avustralyalı doktor Elliott'un sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde silahlı gruplarca kaçırılan ve 7 yıldır tutsak edilen Avustralyalı doktor Elliott'un ailesine ve çocuklarına kavuştuğunu belirten Wong, "Tutsak edilen Elliott'un 7 yıl sonra ülkesine ve ailesine kavuşmasından dolayı memnunum." dedi.

Burkina Faso'da yaklaşık 40 yıldır sağlık merkezi işleten Elliott 15 Ocak 2016'da kaçırılmıştı.

Elliott'un kaçırılmasından El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar sorumlu tutuluyor.