Yemen'de El kaide saldırısı: 19 asker hayatını kaybetti
El Kaide'nin Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.
- İHA
Yemenli yetkililer El Kaide tarafından ülkenin güneyinde gerçekleştirilen saldırıda en az 19 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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