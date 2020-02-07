İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9885
  • EURO
    6,5774
  • ALTIN
    301.035
  • BIST100
    122284
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün lideri Rimi öldürüldü
Dünya

Beyaz Saray: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün lideri Rimi öldürüldü

Beyaz Saray, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütünün lideri Kasım el-Rimi'nin Yemen'de düzenlenen terörle mücadele operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.

07.02.2020  07:51 - Güncelleme: 07.02.2020  08:12

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,"Başkan Donald Trump'ın emriyle ABD, Yemen'de Arap Yarımadası'ndaki El Kaide örgütünün kurucusu ve lideri olan Kasım el-Rimi'nin öldürüldüğü bir terörle mücadele operasyonu düzenlemiştir." bilgisi verildi.

Rimi'nin 1990'lı yıllarda El Kaide'ye katıldığı ve Afganistan'da Usame bin Ladin ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, "Rimi'nin liderliğinde Arap Yarımadası'ndaki El Kaide Örgütü Yemen'deki sivillere yönelik vicdansız saldırılar düzenlemiştir. Ayrıca bu örgüt, ABD'ye ve kuvvetlerimize yönelik birçok saldırı düzenlemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu operasyonda Rimi'nin öldürülmesinin Arap Yarımadası'ndaki El Kaide ve El Kaide'nin dünya genelindeki varlığını zayıflatacağı belirtilen açıklamada, bu tür örgütlerin ABD'ye yönelik ulusal güvenlik tehditlerinin de ortadan kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Rimi'nin öldürülmesiyle çıkarlarımız ve müttefiklerimiz daha da güvende. Bize zarar vermeye çalışan teröristlerin izini sürerek ve bunları ortadan kaldırarak, Amerikan halkını korumayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İran destekli teröristler, Deyrizor'da camileri hüseyniyeye çeviriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor
'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

Asla tereddüt etmeyiz
Asla tereddüt etmeyiz

Asla tereddüt etmeyiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.