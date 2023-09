Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki yasa dışı Ermeni silahlı grupların silahsızlandırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"4 tank, 1 piyade zırhlı aracı, 3 Zastava monteli zırhlı araç, 2 top, 12 obüs, 12 havan topu, 468 mayın, 956 havan topu yükleme aracı, 441 havan topu mermisi, 22 bomba atar, 46 bomba atar mermisi, 313 ateşli silah, 66 bin 242 mermi, 50 füze, 300 patlatıcı, 62 el bombası, 3 Fagot tanksavar, 28 uçaksavar, 1 mühimmat ikmal aracı, 1 TOR M2 uçaksavar."

KARABAĞ BARUT FIÇISINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, işgal döneminde Karabağ'ın barut fıçısına dönüştürüldüğünü belirtti.

Hacıyev, "Silahsızlandırma sürecinin ilk 3 günü, işgal yıllarında Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin askeri depo sayısı ve biriktirilen silah ve mühimmat bakımından dünyanın en militarize bölgesine ve barut fıçısına dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Nüfus ve yüz ölçüm oranına göre bölgenin bu kadar militarize edileceğini beklemiyorduk. Silahsızlanma ve silahsızlandırma, yeniden entegrasyonun temel bileşenleridir." ifadelerini kullandı.

