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Dünya

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den ABD'ye sert tepki

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD hükümetine ülkesindeki çeteleri destekleme suçlamasında bulundu.

AA12 Nisan 2022 Salı 08:53 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 08:53
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Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, "ABD hükümeti, çetelerin yayılmasına karşı El Salvador'u desteklemeye devam ediyor." sözlerine tepki gösterdi.

İngilizce olarak yaptığı paylaşımında Bukele, "Evet, suçla mücadele için ABD hükümetinden destek aldık ancak bu, (eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi altındaydı. Artık sadece çeteleri ve onların 'medeni özgürlüklerini' destekliyorlar." ifadesini kullandı.

- 9 BİN ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

El Salvador yönetiminin olağanüstü hal (OHAL) ilanının ardından ülke genelinde çetelere karşı yürüttüğü operasyonlarda şimdiye kadar 9 bin çete üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkede 25 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlarda ölü ele geçirilenlerin sayısının 90'nı geçtiği belirtilmişti.

- ÇETE ÜYELERİNE TEHDİT

Bukele, 28 Mart'taki açıklamasında da Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) geçmişte çeteleri güçlendirdiği, ateşkese sponsor olduğu suçlamasında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından hapiste bulunan çete üyelerinin yarı çıplak fotolarını paylaşan Bukele, çete liderlerinden teslim olmalarını aksi halde kendilerini kötü bir sonun beklediğini kaydetmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden Mara Salvatrucha (MS13) çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

  • Nayib Bukele
  • El Salvador

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