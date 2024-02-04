İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

El Salvador sandık başına gitti

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, meclis üyeleri, devlet başkanı ve yardımcısının belirleneceği seçim için oy verme işlemi başladı.

AA4 Şubat 2024 Pazar 14:32 - Güncelleme:
El Salvador sandık başına gitti
ABONE OL

San Salvador'daki Orta Amerika Üniversitesinin ocak anketine göre, seçmenlerin yüzde 80'inin desteğini alan El Salvador'un Filistin asıllı Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ikinci dönem adaylığında da seçimi kazanması bekleniyor.

Halk, bu seçimde devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra meclisin 60 üyesini de belirleyecek.

Yeni Fikirler Partisinin başkanlık için aday göstermesinin ardından Eylül 2023'te ikinci 5 yıllık dönemi için yarışacağını duyuran Bukele, ülkede devlet başkanlığında ikinci kez adaylığın anayasaya aykırı olduğu eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.

Ancak Meclis, anayasal tartışmalara rağmen Devlet Başkanı Bukele'nin tekrar aday olması için izne ayrılmasını kabul etmişti.

Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (FLMN ve ARENA) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suç ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatlerini öne çıkarmıştı.

Bukele, seçim kampanyasında sıklıkla, dünyada en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'da, başkanlık yarışını kazanmaması durumunda "çetelere karşı savaşın riske atılacağını" savunmuştu.

İlk dönem devlet başkanlığına 1 Haziran 2019'da seçilen 42 yaşındaki Bukele, ülkede suç oranlarının düşürülmesi amacıyla 27 Mart 2022'de bir aylığına olağanüstü hal ilan etmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.