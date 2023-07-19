İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9354
  • EURO
    30,2576
  • ALTIN
    1714.01
  • BIST100
    6360.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

El Salvador'da 6,5 büyüklüğünde deprem

El Salvador açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem oldu.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
El Salvador'da 6,5 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Intipuca bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarındaki deprem, yerin 70 kilometre derinliğinde kaydedildi.

El Salvador'a komşu ülkeler Honduras, Nikaragua ve Guatemala'da hissedilen deprem, halk arasında korkuya yol açtı.

Sarsıntıyı hisseden sakinler evlerini terk ederek panik içinde sokağa döküldü.

İlk belirlemelere göre, deprem can veya mal kaybına neden olmadı.

  • deprem
  • El Salvador
  • 65 büyüklüğünde

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.