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Dünya

El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanının oğlu hayatını kaybetti

El Salvador'a ait bir askeri uçağın Pasifik'te düşmesi sonucu, aralarında savunma bakanının oğlunun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

AA3 Aralık 2021 Cuma 10:15 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 10:34
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El Salvador Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, askeri uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle Pasifik kıyısında 3 deniz mili açıkta düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Cesetlere ulaşıldığı belirtilen açıklamada, ölenlerden birinin Savunma Bakanı Francis Rene Merino Monroy'un oğlu Gerardo Merino olduğu duyuruldu.

Açıklamada, düşen uçağın kıyı bölgesinde görevde olduğu aktarıldı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Savunma Bakanı Monroy'a taziye mesajı gönderdi.

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