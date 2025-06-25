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Dünya

Elektrik tedariki için önemli adım! Suriye'ye 146 milyon dolarlık hibe desteği

Dünya Bankası, Suriye'de elektrik tedarikinin iyileştirilmesi amacıyla 146 milyon dolarlık hibe desteğini onayladı. Hibeyle, savaşın yıkıcı etkilerinin sürdüğü ülkede temel altyapının yeniden inşasına katkı sağlanması hedefleniyor.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 19:11 - Güncelleme:
Elektrik tedariki için önemli adım! Suriye'ye 146 milyon dolarlık hibe desteği
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Suriye Haber Ajansı SANA'da yer alan haberde, Dünya Bankasının, başta Halep ve Hama olmak üzere çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerdeki enerji altyapısının onarımı ve yeniden inşasına yönelik hibe desteği sağlayacağı belirtildi.

Haberde, "Dünya Bankası, Suriye'de elektrik tedarikinin iyileştirilmesi amacıyla 146 milyon dolarlık hibe desteğini onayladı." ifadesi yer aldı.

ELEKTRİK ERİŞİMİNİN ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Hibeyle, savaşın yıkıcı etkilerinin sürdüğü ülkede temel altyapının yeniden inşasına katkı sağlanmasının hedeflendiği ve özellikle sağlık, su ve eğitim gibi hayati kamu hizmetlerine elektrik erişiminin artırılmasının planlandığı kaydedildi.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin büyük bölümünde elektrik altyapısı ciddi zarar görmüştü.

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