Elektrikten sonra akaryakıt tedarikini de durduran İsrail Gazze'de çok sayıda noktayı bombaladı

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.

Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı.

Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi.

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin, ülkenin güneyindeki Zikim sahili bölgesine sızmaya çalışan 7 "teröristi" tespit ettiğini, ordu ve deniz kuvvetlerine ait uçakların ise bu kişilerin yerleşim yerlerine sızmasına engel olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahının hedef alındığı kaydedildi.

İSRAİL, ELEKTRİKTEN SONRA GAZZE'YE AKARYAKIT VE MAL TEDARİKİNİ DE DURDURDU



Yediot Ahronot gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı belirtildi.

Alınan kararların, Hamas ve İslami Cihad'ın uzun yıllar boyunca bir daha İsrail vatandaşlarını tehdit etmemesi ve onlara zarar vermemesi için elindeki askeri gücün yok edilmesini amaçladığı ifade edildi.

Karar kapsamında Gazze'ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ FİLİSTİNLİLERE BAZI BÖLGELERİ BOŞALTMALARI ÇAĞRISI YAPTI



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerindeki Filistinlileri can güvenlikleri için evlerini terk etmeye çağırıp sığınaklara gitmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına uyarıda bulundu.

Paylaşımında "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin." ifadelerini kullanan Adraee, boşaltılması gereken bölgeleri de sıraladı.

Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.

Adraee ayrıca, yapılan durum değerlendirmesinin ardından, Gazze tümeninin kontrolü altındaki bölgenin kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve buraya kesinlikle girilemeyeceğini belirterek, halktan bölgeye girmemelerini istedi.

- Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.