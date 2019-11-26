Elektronik sigara kanser yaptı

Çocuğun ailesi oğullarının İnternet aracılığıyla elektronik sigarası için sipariş ettiği ürünlerin arasında, yeşil elma, pamuk şeker ve meşrubat aromalıların olduğunu bildirdi. Aile ayrıca çocuğun sigarasının içine düzenli olarak esrarın etken maddesi THC’yi eklediğini söyledi.