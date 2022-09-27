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Dünya

Eleştiri kendi içlerinden geldi: Ayağınıza kurşun sıktınız

Avrupa Birliği üyesi Macaristan'da Başbakan Viktor Orban, AB'nin Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları eleştirdi. Orban, 'Bu silah geri tepti, yaptırımlarla Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı.' dedi.

IHA27 Eylül 2022 Salı 07:30 - Güncelleme:
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Avrupa Birliği (AB) ile özellikle Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda ters düşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'ye yönelik eleştirilerine devam ediyor. Orban parlamentoda yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirmek için ateşkes çağrısında bulunarak, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa ekonomisine bir darbe indirdiğini ifade etti.

"AVRUPA'DA HÜKÜMETLERİN DÜŞMESİ SÜRPRİZ DEĞİL"

İtalya'da dün yapılan erken genel seçimlerinde muhtemel kazanını İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en sağcı hükümetine liderlik etmeye hazır görünen Giorgia Meloni'ye atıfta bulunan Orban, Avrupa'da hükümetlerin düşmesinin sürpriz olmadığını belirtti.

"YAPTIRIMLAR SONUCUNDA AVRUPA HALKININ DAHA DA YOKSULLAŞTI"

Orban, "Yaptırımlar sonucunda Avrupa halkının daha da yoksullaştığını, Rusya'nın ise diz çökmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullanarak, "Bu silah geri tepti, yaptırımlarla Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı. Biz bir cevap bekliyoruz, tüm Avrupa bunu daha ne kadar sürdüreceğimiz konusunda Brüksel'den bir cevap bekliyor" dedi.

"BRÜKSEL BÜROKRATLARI BİZE MACARİSTAN'IN HAK ETTİĞİ BU PARAYI VERMEZSE, DİĞER MALİ KAYNAKLARDAN GEREKLİ FONLARI ALACAĞIZ"

AB Komisyonu'nun Macaristan'a 7,5 milyar euroluk fonun kesilmesi önerisi değinen Orban, hükümetinin uzun vadeli enerji stratejisini revize ettiğini ve AB fonları kullanılarak finanse edilmesi planlanan toplam 32 büyük yatırımla Paks Nükleer Santrali'nin enerji sistemini elden geçirmeyi ve ömrünü uzatmayı hedeflediğini aktardı. Orban, "Brüksel bürokratları bize Macaristan'ın hak ettiği bu parayı vermezse, diğer mali kaynaklardan gerekli fonları alacağız" ifadelerini kullanarak, Macaristan'ın AB ve "diğer uluslararası ortaklar" ile müzakerelere başladığını aktardı.

Nisan ayında art arda dördüncü kez Başbakan olarak seçilen Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan enflasyon, düşen tüketici güven endeksi ve gelecek yıl ise resesyon beklentisiyle karşı karşıya kaldı.

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