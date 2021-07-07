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Dünya

Hindistan'da 12 bakan aynı anda istifa etti

Hindistan'da yoğun eleştiriler sonucunda 12 bakan aynı anda istifa etti. İstifaların Başbakan Modi'nin tavsiyesi üzerine edildiğini bildirildi.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 19:33 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 19:48
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Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in ofisi, Başbakan Modi'nin tavsiyesi üzerine bakanların istifalarının kabul edildiği bilgisini paylaştı.

İstifa eden bakanlar arasında Sağlık Bakanı Dr. Harsh Vardhan, Eğitim Bakanı Ramesh Pokhriyal Nishank, Kimyasal ve Gübre Bakanı D.V. Sadananda Gowda, Adalet Bakanı Ravi Shankar Prasad ve Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Prakash Javadekar'ın da yer alıyor.

Başbakan Modi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetme biçimine yönelik yoğun eleştiriler üzerine kabine değişikliği yapacağını duyurmuştu.

Modi hükümeti, 2019 yılında ikinci kez iktidara gelmesinden bu yana ilk kez kabine değişikliği yapıyor.

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