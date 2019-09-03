İngiltere Prensi Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’ne girdiği günden bu yana yaşadığı sorunlarla kaybettiği itibarını onarmak için bir Hollywood kriz yönetimi şirketi ile anlaştı.

The Sun’da yer alan habere göre, ünlülerin itibarlarını onarmak için halkla ilişkilerin “karanlık sanatlarını” kullanan Sunshine Sachs isimli firma, Prens Harry ile Düşes Meghan Markle’ın ABD’de kuracağı vakfın hazırlıklarını da yapıyor.

TUTARSIZLIĞI, HALKIN DESTEĞİNİ KAYBETMESİYLE SONUÇLANDI

Şimdiye dek babası Thomas Markle ile yaşadığı sıkıntılar ve Kraliyet Ailesi’nin diğer üyeleri olan Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton’la aralarındaki sürtüşmelerin yanı sıra kendisini “çevre muhafızı” olarak tanıtmasına rağmen 11 günde 4 kez özel jetle seyahat etmesi konularında yoğun eleştiriye maruz kalan Meghan Markle’ın, halkın desteğini kaybettiği bildirildi.

KRALİYET ÜYESİ DEĞİL, ÜNLÜ OLMAK İSTİYOR

Sussex Düşesi Markle’ın eleştirmenleri, Hollywood merkezli bir şirketin bu iş için tutulmasını, “Kraliyet Ailesi üyesi olmaktansa bir ünlü gibi muamele görmek istediğinin yeni bir kanıtı” olarak yorumladı.

UZMANLAR DURURKEN DIŞ KAPININ DIŞ MANDALLARINA KULAK VERİYOR

Saray içerisinden edinilen bilgiye göre ise, Harry-Meghan çiftinin hizmetine sunulan küresel çapta yüksek bir tecrübeye sahip halkla ilişkiler uzmanı Sara Latham dururken böyle bir hamle yapılması şok etkisi uyandırdı.

Bir Kraliyet Ailesi üyesinin halkla ilişkiler çalışması için bir Hollywood şirketini tutmasının “alışılmışın dışında” olduğunu söyleyen Saray kaynakları, “Üst düzey saray yetkilileri, çiftin son aylardaki tutumlarından dolayı son derece memnuniyetsiz. Profesyonellerden oluşan ekipleri dinlemek yerine Hollywood’daki dış kapının dış mandallarına kulak veriyorlar.” diye konuştu.

Sunshine Sachs şirketinin yöneticileri Shawn Sachs ve Keleigh Thomas Morgan’ın Meghan Markle’ı Suits dizisinde oynadığı dönemde de temsil ettiği biliniyor. Saray kaynakları, Meghan Markle’ın, düğününde en ön sırada oturan Keleigh’i uzun yıllardır tanıdığını ve ona çok güvendiğini aktardı.

Sunshine Sachs şirketinin temsil ettiği ünlüler arasında Ben Affleck, Bon Jovi, Aerosmith, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Snoop Dogg ve Natalie Portman gibi isimler bulunuyor.