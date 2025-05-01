İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2025 Perşembe / 4 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4547
  • EURO
    43,4937
  • ALTIN
    3964.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eleştirilerin odağındaydı! Trump yönetiminde istifa hazırlığı
Dünya

Eleştirilerin odağındaydı! Trump yönetiminde istifa hazırlığı

Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna 'yanlışlıkla' ABD'li bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevinden ayrılacağı bildirildi.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Eleştirilerin odağındaydı! Trump yönetiminde istifa hazırlığı
ABONE OL

ABD medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Waltz, görevinden ayrılıyor.

İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile yardımcısı Alex Wong görevlerinden ayrılıyor.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.