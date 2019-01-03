“Eli kolu bağlı şekilde oturup izlemeyeceğiz”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, planlanan uzaya roket fırlatma ve balistik füze aktiviteleri gibi çalışmalarını sonlandırması konusunda İran’ı uyardı.

ABD’nin İran’ın uluslararası istikrarı tehdit eden ve güvenlik riskleri oluşturan “yıkıcı politikalarını” eli kolu bağlı şekilde oturup izlemeyeceğini söyleyen Pompeo, “İran rejimine, ekonomik ve diplomatik izolasyondan kaçınabilmesi adına, provokatif aktivitelerini sonlandırması ve balistik füze geliştirme işlemlerini yeniden gözden geçirmesini tavsiye ederim.” diye konuştu.