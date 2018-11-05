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Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt ELN, Venezuela ordusuna saldırı düzenledi

Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) Venezuela'da güvenlik güçlerine yaptığı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

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Venezuela'daki El Universal gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Amazonas eyaleti kırsalında bir mensubu tutuklanan ELN, Venezuela ordusuna pusu kurdu.

Çıkan çatışmada 10 asker yaralandı, 3 asker öldü.

Olayın ardından Venezuelalı güvenlik güçlerinin düzenlediği ve biri kadın 3 kişinin yakalandığı operasyonda, çeşitli silahların yanı sıra bir miktar da para ele geçirildi.

Haberde, çatışmadan önce ordunun yakaladığı ELN militanının Kolombiya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Venezuela'da iki hafta önce bir madene düzenlenen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının sorumlusunun da ELN olduğu yönünde ülke basınında haberler yer almıştı.

Elindeki rehineler dolayısıyla Kolombiya hükümetinin barış müzakerelerine devam etmeme kararı aldığı ELN, Venezuela'nın Kolombiya sınırına yakın bölgelerinde de varlık gösteriyor.

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