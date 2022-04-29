Elon Musk 4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı

Musk, Tesla'daki hisselerinin bir kısmını satarak, Twitter'a yaptığı 44 milyar dolarlık satın alma planının finansmanını kolaylaştırmayı hedefliyor olabilir.

ABD'li milyarder iş insanı, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı. Bu tutarın 21 milyar dolarını Musk'ın kendisinin karşılaması gerekiyor.

Musk, Tesla hisselerinin satışı sonrasında attığı tweette, "Bugünden sonra başka TSLA (hisse) satışı olmayacak" dedi. Dün ABD'nin sermaye piyasası kurumunun yayımladığı veriye göre, Musk Salı ve Çarşamba günleri Tesla'nın %2.6'sına tekabül eden 4.4 milyon hisse sattı.

Forbes'a göre, Musk'ın kişisel net servetinin büyüklüğü 268 milyar dolar.