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Dünya

Elon Musk Biden'la dalga geçti: Hala uyuyor

Amerikan SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, şirketinin gerçekleştirdiği astronotsuz ilk uzay seyahatine ABD Başkanı Joe Biden'ın sessiz kalmasına tepki gösterdi. Trump'ın kullandığı 'Uykucu Joe' lakabına atıfta bulundu ve 'Biden hala uyuyor' dedi.

TRT Haber21 Eylül 2021 Salı 17:08 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 17:08
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Amerikan, roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'a twitter hesabından tepki gösterdi.

Bir takipçisi Musk'a, SpaceX'in astronotsuz ilk uzay aracıyla gerçekleştirdiği başarılı uçuşun ABD Başkanı tarafından neden tebrik edilmediğini sordu.

"BİDEN HALA UYUYOR"

TRT Haber'in haberine göre, Musk da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde Biden için kullandığı "Uykucu Joe" lakabına göndermede bulunarak, "Biden hala uyuyor." dedi.

SpaceX, uzay yolculuğu tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, içinde astronot olmayan ve tamamı sivillerden oluşan 4 kişiyi taşıyan roketi uzaya göndermişti.

"Esinlenme4" misyonu kapsamında dünya yörüngesinde 3 gün geçiren ekip pazar günü dünyaya dönmüştü.

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