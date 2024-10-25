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Dünya

Elon Musk ile Putin arasında gizli temas iddiası

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenli olarak 'gizlice' temas kurduğunu öne sürdü.

AA25 Ekim 2024 Cuma 12:17 - Güncelleme:
Elon Musk ile Putin arasında gizli temas iddiası
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Musk ile Putin arasındaki "gizli" görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kişiler, konuya ilişkin WSJ'ye açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar, Musk ve Putin'in, jeopolitik, iş ve kişisel meseleler olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğunu ileri sürdü.

Washington yönetiminin, Musk'ın teknolojilerine fazla bağımlı olduğunu dile getiren kaynaklar, hükümetin bu anlamda "bir "ikilem" içinde bulunduğunu belirtti.

Kaynaklar, hükümetin, Musk-Putin temaslarından "hoşlanmadığını" ancak bunların oluşturacağı olası güvenlik ihlalleri konusunda yönetim tarafından Musk'a herhangi bir uyarının da yapılmadığını kaydetti.

Musk'ın Putin ile uzun süredir görüşmediğini belirtmesine rağmen kaynaklar, ikilinin temas kurmaya devam ettiğini savundu.

Kaynaklar, Rus yönetiminin 2023 sonlarında Musk'tan SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'i Tayvan üzerinde aktif hale getirmemesini talep ettiğini söyledi.

Habere göre, mevcut yönetimden bazı yetkililer, Musk'ın ABD hakkında "gizli bilgilere" de erişiminin olması nedeniyle bu temasların güvenlik endişesi yarattığı görüşünü paylaşıyor.

Elon Musk, Putin ile yalnızca bir kez uzay hakkında görüştüğünü, bunun da 2021 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

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