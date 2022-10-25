Elon Musk komşuyu panikletti: Şimdi sıra bize mi geldi?

ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı Yunanca paylaşımla başta Yunanlılar olmak üzere milyonlarca insanı meraklandırdı.

Her adımı olay olan ve sık sık gündeme gelen Musk, son olarak sosyal medya hesabından diyalektik anlamına gelen "διαλεκτική" paylaşımında bulundu.

Daha önce Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili yorumu tepki çeken Musk'ın bu paylaşımını 70 bine yakın kişi beğenirken, paylaşım özellikle Yunan vatandaşlarının dikkatini çekti.

"SIRA YUNANİSTAN'A MI GELDİ?

Musk'ın mesajının ne anlama geldiği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Merak uyandıran paylaşıma binlerce yorum yapıldı.

Bazı Ukrayna vatandaşları da Elon Musk'ı hedef alarak 'Şimdi de Yunanistan'a mı el atacaksın?' yazdı.

Bir Yunan vatandaşı da, 'Sıra bize mi geldi?' diye sordu.

Bir Twitter kullanıcısı, "Musk'ın yeni hedefi sanırım Yunanistan biraz da oraları karıştıracaksın?' diye sordu.

DİYALEKTİK NE DEMEK?

Klasik Yunan felsefesinde diyalektik kelimesinin kötü diyaloga dayanır. Tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamına gelir. "Diyalektik" kavramı, Sokrates ve Platon'un felsefelerinden ortaya çıkmıştır.

Star Gazetesi