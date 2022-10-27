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Dünya

Elon Musk, Twitter'ı satın aldı

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını açıkladı.

IHA27 Ekim 2022 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
Elon Musk, Twitter'ı satın aldı
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Musk sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Twitter'ı almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak dijital bir meydana sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır. Şu anda sosyal medyanın, daha fazla nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol yankı odalarına bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var. Twitter'ı kolay olacağı için satın almadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. Sevdiğim insanlığa yardım etmek için yaptım. Bunu alçakgönüllülükle yapıyorum ve tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşmadaki başarısızlığın çok gerçek bir olasılık olduğunu kabul ediyorum."

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