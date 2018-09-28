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Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açıldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Tesla'nın sahibi Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, elektrikli araba üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk'a borsa dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı. Komisyon, geçen ay şirket hisselerini geri toplamak için gereken mali kaynağı bulduğu yönündeki açıklamalarının 'yanlış' ve 'yanıltıcı' olduğunu söyledi. Komisyon, Musk'ın halka açık bir şirketin yöneticisi olarak hareket etmesini engellemek istiyor. Musk, eylemi haksız olarak nitelendirerek, gerçek, şeffaflık ve yatırımcıların en iyi çıkarları için hareket ettiğini söyledi.
 
Tesla'nın yönetim kurulu ise Elon Musk'a dürüstlük ve şirketin yönetimi konusunda tam olarak güvendiklerini belirtti.
 

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