11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:44

SpaceX, Tesla ve PayPal’ın kurucusu Amerikalı mühendis Elon Musk’ın 50 yıllık profesyonel model olan annesi Maye Musk, ‘X Æ A-12’ ismiyle herkesi şaşırtan torununun yeni fotoğrafını Twitter’da paylaştı.

Torununa “X” adıyla hitap etmesiyle dikkat çeken 72 yaşındaki Maye Musk, oğlu Elon Musk ve torununun fotoğrafına, “X bu dünyaya hoş geldin. Çok güzelsin” notunu yazdı. Elon Musk da annesine, “Seni seviyorum anne” mesajıyla yanıt verdi.

NTV'nin derlediği habere göre, Elon Musk ve müzisyen sevgilisi Grimes'in geçen hafta dünyaya gelen bebeklerine verdikleri 'X Æ A-12 Musk' ismi tartışma yarattı. Sembollerin anlamları çözülmeye çalışıldı.

Los Angeles’taki Halk Sağlığı Başkanlığı’ndan bir yetkili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, California eyaletinin yasalarına göre bir bebeğe sadece sembollerden isim koymanın yasal olmadığı söyledi.

ELON MUSK'IN BEBEĞİNİN ADI NE ANLAMA GELİYOR?

Æ, a ve e'nin birleşiminden oluşan Latince ve Eski İngilizcede bir bağ, ama zamanla kullanımı azalmış. Danca, Norveççe ve İzlandacada Æ bir harf olarak sınıflandırılıyor. Kanadalı müzisyen Grimes, son albümündeki bir şarkıya 4ÆM adını vermişti. A-12 de Lockheed'in CIA için ürettiği bir uçak modeli. Gelişimi sırasında tasarımcılar tarafından 'Archangel' (Büyülü Melek) olarak biliniyordu. Grimes ayrıca Archangel'in en favori şarkısı olduğunu yazdı ama kimin şarkısı olduğunu söylemedi.

Elon Musk (48), gerçek adı Claire Boucher olan Grimes (32) ile 2018 yılından beri birlikte. Üç kez boşanan Musk’un daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor. Şarkıcı Grimes ise ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini ocak ayında Instagram’dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.