Elon Musk'ın gönderdiği SpaceX Starlink Ukrayna'ya ulaştı

DHA 1 Mart 2022 Salı 14:32 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 14:32

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetine erişmek için kullanılabilecek bir dizi ek terminalin fotoğrafını paylaştı. SpaceX'ten yapılan açıklamada Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı internette önemli kesintiler yaşandığını belirterek Elon Musk'ın vaadini yerine getirdiğini duyurdu.

UKRAYNA'NIN İNTERNET HIZI YÜKSELDİ

SpaceX açıklamasında Ukrayna'daki internet kullanıcılarının 136.76 Mbps indirme ve 23.93 Mbps yükleme hızlarıyla bağlandığı ifade edildi. SpaceX açıklamasında astrofizikçi ve uydu takipçisi Jonathan McDowell'ın sözlerine yer vererek bu hızdaki erişimle Starlink uydularının yerel altyapıdan bağımsız internet sağladığını belirtti.

HEDEFİ YÖRÜNGEDE 30 BİN UYDU

SpaceX'in Starlink'i, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor. Hali hazırda Dünya yörüngesinde 2 binden fazla işlevsel Starlink uydusu var ve SpaceX'in 12 bine kadar uzay aracını fırlatma izni var, ancak şirket 30 bin uydu fırlatmak için başvurdu.