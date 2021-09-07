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  • Elvis Presley'e ait bir kavanoz saç, açık arttırmada 605 bin Türk lirasına satıldı
Dünya

Elvis Presley'e ait bir kavanoz saç, açık arttırmada 605 bin Türk lirasına satıldı

ABD'nin California eyaletinde faaliyet gösteren bir müzayede evi tarafından Elvis Presley'e ait bir kavanoz saç, açık arttırmada geçen hafta sonu 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) satıldı. Müzayede de ayrıca Elvis Presley'in sahnede giydiği tulum ve pelerin 1 milyon doların üzerinde fiyata alıcı buldu.

DHA7 Eylül 2021 Salı 17:14 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 17:14
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California eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS basın açıklamasında, Elvis Presley'in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını belirtti. Müzayede de ayrıca Presley'in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden'da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.

Elvis Presley'in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve 'en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı' olduğu belirtildi.

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