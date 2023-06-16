Emekli amiral göçmen faciasında kendi ülkesi sorumlu tuttu: Müdahale gerekliydi

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye konuşan Spanos, tehlikede olan bir teknedeki insanlara yardıma ihtiyaçları olup olmadığının sorulmasının anlamsız olduğunu belirterek, "Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin her halükarda müdahale etmesi gerekliydi." dedi.

Spanos, "Tekne yüzen bir mezarlıktı, hiçbir belgesi olmayan çok eski bir tekne. Genellikle bu tür durumlarda kadın ve çocuklar geminin alt kısmına bindirilir. Hareket edemeyecekleri şekilde kilitlenirler. Teknedekiler yardıma ihtiyaçları olmadığını söylediler. Batma tehlikesi altında bulunan teknedeki insanlara yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormuyoruz." dedi.

Spanos, olayın meydana geldiği bölgeye yakın ve hazır bulunan arama kurtarma gemilerinin neden harekete geçmediğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan Radikal Sol İttifak (SYRİZA) Lideri Aleksis Çipras, dün, olayla ilgili bilgi almak için kurtarılan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, göçmenlerin, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin tekneyi İtalyan kara sularına doğru itmeye çalıştığı iddiasını kendisine aktardığını söylemişti.

Çipras, bazı göçmenlerin ise Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından atılan bir halatla teknenin çekilmeye çalışıldığını ve motoru çalışmayan teknenin sallanmaya başladığı iddiasında bulunduğunu da belirtmişti.

FACİANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTADA 60 DÜZENSİZ GÖÇMENİ TAŞIYAN YELKENLİ TESPİT EDİLDİ



Öte yandan, facianın meydana geldiği noktada 60 düzensiz göçmeni taşıyan bir yelkenlinin tespit edildiği bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, yelkenlinin batma tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Yunan makamlarının durum değerlendirmesi yapmak için bölgeye bir helikopter gönderdiği kaydedildi.

14 Haziran'da, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Uzmanlar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.