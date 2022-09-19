Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO) tarafından New York'ta düzenlenen törende, sosyal projeler, eğitim, çevre ve insani yardım alanlarında Müslüman kadınlara verilen "Uluslararası Başarı ve Topluma Katkı Ödülü"nü aldı.

'Sıfır Atık' projesi ile birçok ödüle layık görülen Emine Erdoğan ABD'nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi.

ÖDÜL TÖRENİNDE YOĞUN İLGİ

ABD'de düzenlenen "Uluslararası Müslüman Kadınlar Başarı ve Topluma Katkı Ödülü" töreninde, USCMO Genel Sekreteri Osama Jammal tarafından karşılanan Emine Erdoğan, salonda bulunan davetlilerden yoğun ilgi gördü.