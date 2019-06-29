27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Emine Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Sıfır Atık' mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Doğanın korunması söz konusu olduğunda, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve ortak bir vicdanla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde lider eşleriyle Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen "Okyanuslar: Hayatımızın Değerli Kaynakları" adlı sempozyuma katıldı.

Sasakawa Barış Vakfı (OPRI-SPF) Okyanus Politikaları Araştırma Enstitüsü Başkanı Atsushi Sunami'nin moderatörlüğünde gerçekleşen, deniz ve okyanusların, insan yaşamı için önemi konulu sempozyumda, G20 üyesi ülkeler ve uluslararası kuruluşların okyanus kaynaklarının sürdürülebilirliğini teşvik etmeleri ve bireylerin okyanus ve deniz ortamını korumak için neler yapabileceği konuları ele alındı.

Emine Erdoğan, "Su şehri" olarak bilinen Osaka'dan, dünya vatandaşlarına sağlıklı ve sürdürülebilir okyanusların gelecek nesillere aktarılmasının özel yollarını içeren bir mesaj gönderilmesi amaçlanan sempozyumun, soru cevap bölümünde söz aldı.

Sempozyumda konunun uzmanlarından çok önemli bilgiler aldıklarına işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yerkürenin ne tür tehditlerle karşı karşıya olduğunu gördük. Fakat inanıyorum ki yeni bir gelecek senaryosu yazmak için biraz vaktimiz var. Doğru adımları atarsak, 2050'de okyanuslarda plastikler değil, balıklar yüzebilecek. Doğanın korunması söz konusu olduğunda, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve ortak bir vicdanla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir ülke, çöpünü kendinden kilometrelerce uzaktaki bir vahşi depolama alanına gönderdiğinde çöpten kurtulmuş olmuyor. O atıklar, bünyesi mikroplastikle dolu bir balık tabağı olarak hepimizin önüne geliyor. Omuzlarımızda dünya çocuklarına yaşanabilir bir gelecek inşa etmek gibi koca bir sorumluluk var. Ben bu sorumluluk gereği, ülkemde, Türkiye'de, Sıfır Atık Kampanyası başlattım."

"TEMEL HEDEF ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜMDE KULLANMAK"

Emine Erdoğan, hem sıfır atık kültürünün yaygınlaşması hem de deniz çöpleriyle mücadele konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Temel hedefimiz, çöpleri kaynağında ayrıştırmak ve atıkları geri dönüşümde kullanmak. Öncelikle kamu kurumlarımızda sıfır atık sistemini kurduk, okullarımızda, askeri tesislerimizde sıfır atık uygulamasını başlattık. Çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Plastik poşet ülkemizde ücretli hale getirildi. Bir yılın sonunda poşet kullanımında yüzde 70 azalma oldu. Medya ve sivil toplum kuruluşlarından büyük destek alıyoruz. Sanatçılarımız farkındalık çalışmalarına katkı sağlıyor, ülkemizin dört bir yanında atıktan sanata sergileri açılıyor. Türkiye olarak, uluslararası platformda doğanın korunması için her türlü projeye destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Emine Erdoğan, özellikle farklı coğrafyalarda yaşayan gençler arasında kapsamlı çevre projeleri geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Çağın en önemli imkanı teknolojiyi, deniz çöpleriyle mücadeleden çevre bilincini artırmaya bir araç olarak kullanmalıyız." dedi.

Sempozyumun soru-cevap bölümünde Kanada, Türkiye, Güney Kore, İspanya, Vietnam, Endonezya ve Tayland liderlerinin eşleri de söz aldı.

Sempozyuma Osaka Körfezi'nin de dahil olduğu Kansai Bölgesi'nde okyanus eğitimi verilen okullardan öğrenciler de katıldı.

LİDER EŞLERİNDEN "DÜNYADA OKYANUS TEMİZLİĞİ" MESAJI

Etkinlik sonrası lider eşleri, sempozyum için balık resimleriyle oluşturulan panoya yazdıkları notlarla dünyaya "okyanus temizliği" mesajı verdi.

Emine Erdoğan da panoda, "Büyük bir çevre krizi ile karşı karşıyayız. Adeta plastik çağında yaşıyoruz. Araştırmalar, 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik yüzeceğini gösteriyor. 21'inci yüzyıl medeniyetlerinin arkalarında bırakacakları eser, plastik okyanusları ve çöp dağları olmamalı. Günlük yaşamımızda atacağımız çevre dostu adımlarla 'sıfır atık' yaşam prensibimiz olmalı." mesajını paylaştı.

Emine Erdoğan, sempozyum öncesinde lider eşleriyle aile fotoğrafında yer aldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TWITTER PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, sempozyuma ilişkin Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak, "G20 zirvesi vesilesiyle Osaka'da devlet başkanları eşleriyle 'Okyanuslar: Hayatımızın Değerli Kaynakları' isimli sempozyuma katıldık. Türkiye'de başlattığımız 'Sıfır Atık Mavi' seferberliğinin G20 bünyesinde gündeme gelmesinden memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında sempozyumdaki konuşmasına da yer veren Emine Erdoğan, "Tabiatın geleceği asla kişisel, sektörel, ülkesel çıkarlara kurban edilemez." değerlendirmesini yaptı.

THY, ´´rüya uçağı´´ Maçka´nın görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu kez Adıyaman’da görüldü

Bu kez Adıyaman’da görüldü

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

Şişli'de şoke eden anlar! Otomobilini parçaladı

Şişli'de şoke eden anlar! Otomobilini parçaladı

Teknik adam Ertuğral, gelecek sezonun favorisini açıkladı

Teknik adam Ertuğral, gelecek sezonun favorisini açıkladı

BM Özel Raportörü'nden dünyaya 'Yüzyılın Anlaşması' uyarısı

BM Özel Raportörü'nden dünyaya 'Yüzyılın Anlaşması' uyarısı

KKTC'de korkunç olay! 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için...

KKTC'de korkunç olay! 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için...

Herkes fotoğraf çektiriyor: İlk gören hayretle bakıyor

Herkes fotoğraf çektiriyor: İlk gören hayretle bakıyor

X-ray'de tespit edildi! Tam 753 kilo

X-ray'de tespit edildi! Tam 753 kilo
 

POPÜLER HABERLER

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Yaban hayatının gizemi foto kapanlarla ortaya çıktı!

Yaban hayatının gizemi foto kapanlarla ortaya çıktı!

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

2. Klasik Araç Festivali TÜYAP İstanbul’da kapılarını açtı

Plastik şişelerden ev yaptı

Plastik şişelerden ev yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA