‘En büyük rakibim yiyecekler’
UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov, en büyük rakibinin yiyecekler olduğunu söyledi.
Nurmagomedov, MMA kariyeri boyunca çıktığı tek bir maçta dahi yenilmedi. Ancak başarılı sporcu, bugüne kadar karşısına çıkan hiçbir rakibinin, onu tartı karşısında verdiği mücadele kadar zorlamadığını itiraf etti. Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Sinerji Forumu’nda konuşan Nurmagomedov, uyguladığı yoğun programlar ve UFC hafif sıklet şampiyonu olmak için mecbur kaldığı zorunluluklara rağmen, günlük rutinine birtakım egzersizler eklemesi gerektiğini ve en büyük sorununun yiyeceklerin cazibesine karşı koyamamak olduğunu söyledi.
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