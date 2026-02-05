İSTANBUL 14°C / 10°C
Dünya

En büyük sefer için tarih verildi! Küresel Sumud Filosu, Gazze için yeniden yola çıkacak

Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'deki ablukanın kaldırılmasına yönelik en büyük sivil seferberlik olması planlanan yeni seferinin, 29 Mart'ta İspanya'nın Barselona kentinden başlayacağı bildirildi.

5 Şubat 2026 Perşembe 16:47
En büyük sefer için tarih verildi! Küresel Sumud Filosu, Gazze için yeniden yola çıkacak
Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Nelson Mandela Vakfında bir araya gelen Küresel Sumud Filosu organizatörleri, düzenledikleri basın toplantısında, İsrail ablukasını kırmak amacıyla daha geniş katılımla başlatılması planlanan kara ve deniz operasyonlarına ilişkin planlarını açıkladı.

Filonun organizatörlerinden Sümeyra Akdeniz Ordu, seferberliğin ilk deniz ayağının 29 Mart'ta Barselona'dan başlayacağını, ardından İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemilerin filoya dahil olacağını duyurdu.

Ordu, görevde yer alacak uzman ekiplerin binden fazla sağlık çalışanı, eğitimciler, silahsız sivil koruma grupları ve yeniden inşa ve destek ekiplerinden oluşacağını belirtti.

GENİŞ BİR KOALİSYON TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Mandla Mandela, filonun seferini Filistin'i desteklemek için küresel sivil toplumun yeniden harekete geçmesinin aşaması olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'da ırkçı apartheid yönetimine karşı mücadelenin lideri Nelson Mandela'nın torunu Mandela, aralarında dini grupların, sivil toplum hareketlerinin, Yahudi ve Müslüman örgütlerinin, öğrenci oluşumlarının ve toplum liderlerinin de bulunduğu geniş bir koalisyonun bu seferberliği desteklediğini söyledi.

Filonun yönlendirme komitesi üyesi Ahmed Ghnaia, seferberliğin deniz misyonuna paralel yola çıkacak planlı insani yardım konvoyunu da içerdiğini belirterek, konvoyun amacının Rafah sınırındaki kısıtlamalara meydan okumak ve insan gücüyle çalışan insani yardım koridorlarının gerekliliğini göstermek olduğunu dile getirdi.

Ghnaia, önceki kara konvoylarının sivillerin öncülüğünde gerçekleştirilen erişim çabalarının hem olanaklarını hem de sınırlamalarını gösterdiğine dikkati çekerek, bu yılki konvoyun deniz filosuyla koordinasyonu korurken katılımı genişletmeyi amaçladığını vurguladı.

