En büyük ticaret ortağı isyan etti! ''Güvensizliğin pençesinde''

AA 25 Haziran 2021 Cuma 10:48 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 10:55

ABC NEWS'in haberine göre, Adamson, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Sekreteri olarak son haftasında Ulusal Basın Kulübü'nde Avustralya ile en büyük ticaret ortağı olan Çin arasındaki kötü ilişkiler hakkında konuştu.

Adamson, Pekin yönetiminin kendi çıkarlarını diğer ulusların üzerinde tutmasına rağmen sıklıkla dış tehdit algıladığını ifade etti.

Eski Çin Büyükelçiliği görevini de üstlenmiş olan Adamson, "Güvensizlik ve güç, dikkatsizce ve hor kullanılırsa buharlaşan bir kombinasyon olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Adamson, Çin hükümetinin "güvensizliğin pençesinde" ve "derin bir savunma zihniyetine" sahip olduğunu söyledi.

Adamson, "Bu büyük gücün arkasında hırs kadar güvensizliğin de olduğunu, kendi çıkarlarını başka ülkelerin çıkarlarının üzerinde tutsa da dış tehditleri algılayan son derece savunmacı bir zihniyete sahip olduğunu çok az kişi gerçekten anlıyor." diye konuştu.

- AVUSTRALYA İLE ÇİN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BOZULMASI

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra yönetiminin ilk kez Çin'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik bağımsız soruşturma talebinde bulunmasının ardından bozulmaya başlamıştı.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler almış, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Buna karşılık Pekin yönetimi de Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya almış, Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu.