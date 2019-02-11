13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2594
  • 5,958
  • 221.653
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

En zengin 400 Amerikalının serveti 150 milyon yetişkininden fazla

Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı raporunda, en zengin 400 Amerikalının mal varlığının, ülkenin yüzde 60’ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla olduğu belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Servet eşitsizliği üzerine yapılan bir çalışmada, 1980’lerin başından bu yana en zengin 400 Amerikalının, ülkedeki mal varlıklarını üçe katladığı belirlendi.
 
California Üniversitesi ekonomisti Gabriel Zucman tarafından hazırlanan Dünyadaki Eşitsizlik Veritabanı raporunda, ABD'nin üst zengin ile alt kesimleri arasındaki farkın daha da açıldığına işaret edildi.
 
Raporda, ABD nüfusunun yüzde 0,00025’ine tekabül eden en zengin 400 Amerikalının mal varlığının, ülkenin yüzde 60’ına denk gelen en alt kesimindeki 150 milyon yetişkinin servetinden daha fazla olduğu vurgulandı.
 
Rapora göre, söz konusu yüzde 60'lık en alt kesimin ülke servetindeki payı 1987’de yüzde 5,7 iken 2014’te 2,1’e geriledi.
 
"VARLIKLARINI OFFSHORE VERGİ BARINAKLARINDA GİZLİYORLAR"
 
Zucman raporunda, zenginlerin mal varlıklarının tespitinde araç, mobilya gibi şahsi eşyalarının sayımı zor olduğu için servetlerine dahil edilmediği not edilerek, ayrıca “Birçoğu varlıklarını offshore vergi barınaklarında gizlediğinden, son on yılda ultra zenginlerin gerçek servetini hesaba katmak daha zor hale geldi.” ifadelerine yer verildi.
 
Servetin küçük bir kesimin elinde birikmesinin, alt ve orta sınıf ailelerdeki güvenlik duygusunu aşındırdığı uyarısı yapılan raporda, gücün, zenginliklerini her geçen gün siyaseti etkilemek için kullanan ülkedeki milyarderlerin elinde biriktiğine ve bu kişilerin siyasi dengeyi kendi lehlerine değiştirdiklerine vurgu yapıldı.

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kurtarma gemisine adı verildi

Kurtarma gemisine adı verildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 243 sürekli işçi alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin 243 sürekli işçi alınacak

Suudi Arabistan'da ilk Japon bankası açıldı

Suudi Arabistan'da ilk Japon bankası açıldı

Tepki çeken laiklik yasası kabul edildi

Tepki çeken laiklik yasası kabul edildi

Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

Yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

Riskli binalardan ilkinin yıkımına başlandı

Riskli binalardan ilkinin yıkımına başlandı

Özel Temsilci Halizad Türkiye'ye geliyor

Özel Temsilci Halizad Türkiye'ye geliyor

'70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir'

'70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir'
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Kılıçdaroğlu bir türlü ´Karamollaoğlu´ diyemedi

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

Füzeler, İHA'lar, bombalar... Mehmetçiğe yerli destek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA